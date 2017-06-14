Страны постсоветского пространства, не имеющие собственных источников углеводородных запасов, к числу которых относится и нефть, традиционно получали эти ресурсы из России. Однако ситуация меняется. Вот уже и главным поставщиком нефти в Украину стал Азербайджан, о чем недавно сообщал haqqin.az со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Сейчас на очереди, судя по всему, Беларусь. Отвечая на вопросы haqqin.az, Андрей Губкин, заместитель директора офиса комиссара павильона Беларуси на ЭКСПО-2017, представитель МИД Беларуси, рассказал о том, что связывает Азербайджан и Беларусь в энергетической сфере.

«Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. Это близкая для нас страна. Стоит хотя бы вспомнить о том, что наши президенты постоянно встречаются, и это знаковое явление, говорящее о многом. Товарооборот между нашими государствами постоянно растет. Уверен, что и Минск, и Баку заинтересованы и дальше развивать сотрудничество во всех сферах экономики», - отметил Губкин.

По его словам, Беларусь делает очень много в сфере зеленой энергетики. «Мы не обладаем такими ресурсами как нефть и газ, поэтому уделяем большое значение возобновляемым источникам энергии. Сейчас у нас строится самая современная и безопасная в мире атомная электростанция», - отметил собеседник, подтвердив, что протесты против ее строительства были в соседних странах.

«Однако наблюдатели, эксперты, которые проверяли АЭС, все же признали, что это самая безопасная станция, которая строится в настоящий момент», - говорит Губкин.

Представитель МИД Беларуси рассказал и о поставках азербайджанской нефти в Беларусь. По его словам, переговоры об этом шли давно. «И насколько я знаю, уже даже были поставлены первые партии. Я надеюсь, что поставки и дальше будут продолжаться. Это экономика, надо просчитывать, насколько выгодна та или иная сделка», - заявил собеседник.

При этом, как указывает Губкин, Беларусь пользуется и российской нефтью. Отвечая на вопрос «Является ли азербайджанская нефть альтернативой российской или вторым источником поступления углеводородов в Беларусь?» Андрей Губкин заявил: «Есть рынок, есть спрос, есть предложение».