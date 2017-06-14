Подписаться на уведомления
 

Беларусь переключается на азербайджанскую нефть эксклюзив

Автор: Наир Алиев, Астана 

Страны постсоветского пространства, не имеющие собственных источников углеводородных запасов, к числу которых относится и нефть, традиционно получали эти ресурсы из России. Однако ситуация меняется. Вот уже и главным поставщиком нефти в Украину стал Азербайджан, о чем недавно сообщал haqqin.az со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Сейчас на очереди, судя по всему, Беларусь. Отвечая на вопросы haqqin.az, Андрей Губкин, заместитель директора офиса комиссара павильона Беларуси на ЭКСПО-2017, представитель МИД Беларуси, рассказал о том, что связывает Азербайджан и Беларусь в энергетической сфере.

«Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. Это близкая для нас страна. Стоит хотя бы вспомнить о том, что наши президенты постоянно встречаются, и это знаковое явление, говорящее о многом. Товарооборот между нашими государствами постоянно растет. Уверен, что и Минск, и Баку заинтересованы и дальше развивать сотрудничество во всех сферах экономики», - отметил Губкин.

По его словам, Беларусь делает очень много в сфере зеленой энергетики. «Мы не обладаем такими ресурсами как нефть и газ, поэтому уделяем большое значение возобновляемым источникам энергии. Сейчас у нас строится самая современная и безопасная в мире атомная электростанция», - отметил собеседник, подтвердив, что протесты против ее строительства были в соседних странах.

«Однако наблюдатели, эксперты, которые проверяли АЭС, все же признали, что это самая безопасная станция, которая строится в настоящий момент», - говорит Губкин.

Представитель МИД Беларуси рассказал и о поставках азербайджанской нефти в Беларусь. По его словам, переговоры об этом шли давно. «И насколько я знаю, уже даже были поставлены первые партии. Я надеюсь, что поставки и дальше будут продолжаться. Это экономика, надо просчитывать, насколько выгодна та или иная сделка», - заявил собеседник.

При этом, как указывает Губкин, Беларусь пользуется и российской нефтью. Отвечая на вопрос «Является ли азербайджанская нефть альтернативой российской или вторым источником поступления углеводородов в Беларусь?» Андрей Губкин заявил: «Есть рынок, есть спрос, есть предложение».

951 просмотров


Старости
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 27° / 18°
17 Июн 23° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Отбиваться Трампу все труднее Наш комментарий
Скончался армянский военнослужащий
Ильхам Алиев: «Наш флаг будет развеваться в Шуше»
В Баку распродадут здания и мебель ликвидированных банков
Грузия вступает в НАТО по частям haqqin.az из Тбилиси
Беларусь переключается на азербайджанскую нефть эксклюзив
Обвал цен на нефть: Brent — $47
США хотят усадить Эр-Рияд и Доху за стол переговоров
Рахмон из Еревана выступил с заявлением по Карабаху
В Турции оппозиционный депутат приговорен к 25 годам тюрьмы обновлено
Ильхам Алиев о строительстве Вооруженных сил
Египет передает острова Саудовской Аравии Вопрос закрыт
Лидера исламистов Азербайджана переводят в закрытую тюрьму
Иностранные военные атташе посетили воинскую часть фото
МИД России о выборах в Косово
Центробанк о курсе маната
Опасный ротавирус в Азербайджане. Почему нет вакцинации? комментарий Минздрава
Порошенко едет к Трампу
Иса Гамбар и Ариф Гаджилы вызваны на допрос в Генпрокуратуру
Human Rights Watch осудила применение США фосфорных снарядов
Российский генерал: «Азербайджан доставил гуманитарную помощь в Алеппо»
Раненого друга Трампа прооперировали: его состояние стабильное обновлено18:29; фото
США разворачивают в Сирии реактивные системы залпового огня
Взрыв в Анкаре: есть жертвы видео
Итальянцы в Астане об азербайджанской трубе эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться