Еще одно подразделение Вооруженных сил Грузии вливается в состав НАТО. Для роты 12-го батальона легкой пехоты первой пехотной бригады Восточного командования сухопутных войск, которая удостоилась этой чести, по сему случаю армейские пропагандисты и название придумали подходящее - «Чарли».

Это подразделение ВС Грузии с английским именем, получила оценку первого уровня в рамках программы «Оценки концепции оперативных возможностей НАТО и обратной связи». Уровень подготовки солдат и офицеров роты «Чарли» оценивали не только грузинские «экзаменаторы» из Генштаба ВС Грузии, в частности, бригадный генерал Заза Чхаидзе, но и группа натовских офицеров. По сценарию солдаты, ведомые своим командованием, провели наступление на условного противника на военном аэродроме Вазиани. В ходе этих маневров, особо подчеркивают армейские источники, были задействованы бронемашины «Хаммер», а для эвакуации «раненых» использовался вертолет.

«Теперь «Чарли» предстоит пройти еще одну ступень и получить оценку второго уровня, после чего грузинское подразделение станет частью сил быстрого реагирования НАТО», - не скрывает своего удовлетворения генерал З. Чхаидзе

Этот статус означает, что в следующие три года НАТО может использовать грузинскую роту в критических ситуациях, когда незамедлительное вмешательство альянса будет неизбежным. Таким образом, рота «Чарли» станет вторым грузинским подразделением в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Годом ранее этот подвиг был официально зафиксирован принятием роты «Альфа» 12-го легкого пехотного батальона четвертой механизированной бригады ВС Грузии, - напомнил генерал журналистам, освещавшим военные учения. В связи с этим местная пресса то ли с гордостью, то ли в порядке шутки пишет, что маленькая Грузия предоставила больше солдат для операций НАТО в Афганистане, чем некоторые члены альянса. Пишут газеты со скорбью и о том, что в ходе этих операций погибли 30 грузинских солдат и более сотни получили ранения.

Независимые эксперты в свою очередь напоминают, что не все в стране одобряют новую политическую игру Грузия – НАТО. Рядовые граждане опасаются, как бы игры эти не закончилась конфликтом с Россией. На всех успокаивающе подействовало заявление главы Парламентской Ассмамблеи НАТО Паоло Алли, заверившего общественность, что «Грузия более готова к членству, чем некоторые страны, уже состоящие в блоке». И это действительно так.

Например, военные расходы Грузии который год превышают 2% ВВП, в полном соответствии с требованиями НАТО. Кстати, как выяснили дотошные журналисты, на аналогичные расходы в самом альянсе решились только пять государств-членов организации. Тем не менее, около 80% опрошенных граждан Грузии считают, что расходы на оборону необходимо оставить на нынешнем уровне или увеличить. Так что игра с НАТО приближается к победному финалу, то ли радуются, то ли просто фиксируют итог собственного внешнеполитического курса представители грузинского руководства. Однако эксперты не очень разделяют официального оптимизма. И все по той же причине: Россия… Так и будет Грузия по частям засылать в НАТО роту за ротой…