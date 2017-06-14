Ильхам Алиев: «Наш флаг будет развеваться в Шуше»

«Настанет день, когда наш флаг будет развеваться и в Шуше». Как сообщает АзерТАдж, об этом во время встречи с членами семьи Огтая Газиева в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что оккупация азербайджанских земель является большой несправедливостью, нарушением норм международного права.

«Но, к сожалению, в мире существуют двойные стандарты. Совет безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Армения игнорирует эти резолюции. А те, кто принял эти резолюции, не заставляют Армению выполнять их. Проблема заключается в этом. Однако мы усилили наше государство.

Еще раз заявляю, если бы в первые годы независимости во главе государства был Гейдар Алиев, никаких проблем не было бы. Армяне попытались оккупировать и Нахчыван. Однако под руководством Гейдара Алиева в Нахчыване были приняты все меры безопасности, и враг был поставлен на место. К сожалению, в то время азербайджанское руководство не смогло правильно организовать меры безопасности в масштабе страны и наши земли были оккупированы. Но мы укрепляем нашу страну, нашу армию, мы восстановим нашу территориальную целостность. Джоджуг Марджанлы - наглядное подтверждение этого», - сказал он.