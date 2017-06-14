После скандальных откровений бывшего директора ФБР Джеймса Коми о том, как Дональд Трамп требовал личной лояльности и прекращения расследования о связях с русскими бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, все с нетерпение ждали сенатских слушаний с участием Джеффа Сешнса, генерального прокурора США и непосредственного начальника Коми. Ведь это с его формальной подачи неугодивший Трампу глава ФБР был уволен. К тому же ходила информация, что Сешнс обманул американский конгресс, когда при утверждении на должность заявил, что не имел никаких контактов с русскими во время избирательной кампании. В общем, шоу обещало быть интересным.

Вышло, однако, не так забавно, как могло бы быть. Сешнс категорически отрицал свои встречи с официальными и неофициальными представителями России, а когда ему указали на одну из таких встреч, он ответил, что она не носила и не могла никакого характера обмена информацией. Дескать, это было массовое мероприятие, где возможно было лишь поприветствовать друг друга в рамках процедур вежливости, не больше, поэтому Джефф Сешнс и не помянул о ней в конгрессе.

Сенаторы попытались выяснить, разговаривал ли генеральный прокурор с президентом, обсуждая увольнение Джеймса Коми, но Сешнс категорически отказался отвечать на этот и другие вопросы, которые касались его бесед с Трампом. Дескать, он не может нарушить право президента на конфиденциальность при исполнении его обязанностей. Это интересная уловка, которая, судя по всему, была взята членами президентской команды. Ранее за такую же отговорку спрятались принимавшие участие в слушаниях руководители Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс и Национальной разведки Дэн Коутс. Сколько сенаторы-демократы ни указывали на присягу, обязавшую участников слушаний говорить правду, тему разговоров с президентом те отказывались обсуждать.

Знатоки политической истории и конституционного права США говорят, что ничего подобного никогда на слушаниях не происходило. Джефф Сешнс ссылался на «традиции министерства юстиции», которое он возглавляет, а на вопрос, фиксирована ли где-то эта норма, заявил: «Возможно». Это выглядело как очевидная дерзость, которую себе могут позволить люди Трампа, ощущая за собой большинство как в сенате, так и в нижней палате конгресса.

Сложнее было защищаться генпрокурору, когда его спросили, обсуждал ли он с Коми претензии к его работе перед увольнением. К немалому удивлению, оказалось, что нет. При этом генпрокурор не мог скрыть своего раздражения из-за того, что Джеймс Коми на слушаниях указал, что не обсуждал с Сешнсом вопрос о расследовании «русского дела» Майкла Флинна, так как генпрокурор был потенциально тоже объектом такого расследования. Зато в качестве главной причины увольнения директора ФБР генпрокурор назвал необходимость влить в ФБР «свежую кровь». Следует учесть, что за всю историю бюро был лишь один случай увольнения, связанный с использованием директором финансов и служебного транспорта на личные нужды. Главы ФБР не меняются со сменой президентской администрации, их выбирают сроком на десять лет.

Тактика защиты Трампа и его людей становилась яснее из тех вопросов и комментариев к ним, которые делали сенаторы-республиканцы. Делается попытка представить расследование о возможных связях сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с русскими как план демократов по дискредитации президента-республиканца. Причем, дескать, участники заговора не брезгуют и сливом секретной информации в печать.

И было бы странно отрицать желание демократов дискредитировать Трампа, тем более что для этого имеются богатые возможности, предоставляемые этим персонажем. Так, демократы задают резонный вопрос: если у людей Трампа все чисто по «русской линии», почему на слушаниях они норовят уйти от ответов?

Но то не единственное направление, по которому демократы атакуют Белый дом. Так, генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и штата Мэриленд заявили, что подают в суд против Трампа, поскольку он, сохранив право собственности на свою компанию и став президентом, получал выгоду от иностранных правительств, что запрещено Конституцией. Вслед за прокурорами такой иск подали и законодатели – около тридцати сенаторов и ста конгрессменов. Отбиваться от таких ударов Дональду Трампу становится все сложнее. А на их отбивание тратится столько времени и сил, что некогда заниматься другими президентскими вопросами. В общем, 45-му президенту США нынче не позавидуешь. Хотя, казалось бы, глава самой мощной державы на планете…