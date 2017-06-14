Цены на нефть упали ниже 47 долларов

Мировые цены на нефть продолжают падать в среду вечером на данных по запасам сырья в США; Brent и WTI обновили ценовые минимумы с 5 мая – ниже 47 и 45 долларов за баррель соответственно, передает РИА Новости.

Согласно данным торгов, на 19.01 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,28 процента - до 47,12 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она впервые с 5 мая опустилась ниже 47 долларов за баррель - до 46,94 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,44 процента - до 44,86 доллара за баррель, впервые с 5 мая опустившись ниже уровня в 45 долларов за баррель.