Журналиста Фикрета Фарамазоглу приговорили к 7 годам тюрьмы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор журналисту Фикрету Фарамазоглу (Ибишбейли), сообщает Turan.

Суд признал его виновным в вымогательстве путем угроз и приговорил к 7 годам лишения свободы, запретив заниматься журналистикой в течение двух лет после освобождения.

Защита не согласна с решением суда и намерена обжаловать его.

Прокурор ранее просил суд приговорить Фарамазоглу к 8 годам лишения свободы.

Фарамазоглу был арестован 30 июня 2016 г. сотрудниками Управления по борьбе с оргпреступностью МBД. По данным полиции, он был задержан с поличным при получении взятки в 3000 манатов.