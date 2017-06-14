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Украина не пропустит донбасский уголь в Европу

 

Минэнергоугля Украины попросило МИД страны предупредить восемь стран о риске нелегальных поставок из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду, 13 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В письме ведомство предложило направить информацию о том, как идентифицировать уголь из ДНР и ЛНР, в украинские посольства в Турции, Нидерландах, Испании, Молдавии, Болгарии, Бельгии, Польше и Румынии. В свою очередь, власти этих стран, как полагают украинские чиновники, должны информировать местные порты и таможню.

Как отмечает агентство, письмо было подготовлено по предложению компании ДТЭК Рината Ахметова. Крупнейший на Украине угольный холдинг с марта текущего года не контролирует расположенные в непризнанных республиках предприятия. В письме, в частности, говорится, что незаконно добытый уголь указанных предприятий вывозится в Россию и в дальнейшем поступает в другие страны.

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