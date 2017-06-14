Турецкая оппозиция анонсировала новые протесты

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) проведет в четверг в Анкаре марш протеста против ареста депутата от НРП Эниса Бербероглу, заявил глава партии Кемаль Кылычдароглу в среду.

Ранее в среду Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.

"Бербероглу – человек, который положил свою жизнь на борьбу за свободу слова в Турции. Без единой вины ему дают 25 лет тюремного заключения – какое это правосудие? Мы ни в коем случае не признаем это решение. Завтра я буду в Гювен-парке Анкары в 11.00, и мы проведем марш протеста в защиту справедливости и дойдем до Стамбула, до Малтепе", — сказал Кылычдароглу журналистам в Анкаре.