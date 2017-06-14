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ФРС США снова повысила процентную ставку

 

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, передает РИА Новости.

Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор повышал ее в марте — до 0,75-1%. До этого темпы повышения были медленнее — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

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