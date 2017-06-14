Лидер британских либералов подал в отставку

Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Фэррон заявил об уходе со своего поста из-за результатов внеочередных парламентских выборов, передает Reuters.

«С самого первого дня моего лидерства мне задавали вопросы про мою христианскую веру. Я пытался отвечать на них с честью и терпением. Иногда мои ответы могли бы быть лучше», — сказал он.

Отмечается, что партия в результате последних выборов получила 12 мест в парламенте, что на четыре больше, чем на выборах в 2015 году. При этом, по мнению коллег по партии, неоднозначные взгляды Фэррона на права ЛГБТ помешали либеральным демократам набрать больше мест в парламенте.