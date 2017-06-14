Подписаться на уведомления
 

США расширяют санкции против России

 

Сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, новые меры были введены Сенатом в понедельник в поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

За поправки проголосовало подавляющее большинство сенаторов. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

13 июня Конгресс раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Накануне на слушаниях в сенате госсекретарь Рекс Тиллерсон посетовал, что отношения Москвы и Вашингтона «находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться.

339 просмотров


Старости
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 27° / 19°
17 Июн 23° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

США расширяют санкции против России
Лидер британских либералов подал в отставку
ФРС США снова повысила процентную ставку
Взрыв у ресторана в Сомали
Турецкая оппозиция анонсировала новые протесты
Новая стрельба в США: есть погибшие
Украина не пропустит донбасский уголь в Европу
Журналиста Фикрета Фарамазоглу приговорили к 7 годам тюрьмы
В Билясуваре грузовик сбил 14-летнего подростка
Цены на нефть упали ниже 47 долларов
Коровы затоптали британского миллионера
Отбиваться Трампу все труднее Наш комментарий
Скончался армянский военнослужащий
Ильхам Алиев: «Наш флаг будет развеваться в Шуше»
В Баку распродадут здания и мебель ликвидированных банков
Грузия вступает в НАТО по частям haqqin.az из Тбилиси
Беларусь переключается на азербайджанскую нефть эксклюзив
Обвал цен на нефть: Brent — $47
США хотят усадить Эр-Рияд и Доху за стол переговоров
Рахмон из Еревана выступил с заявлением по Карабаху
В Турции оппозиционный депутат приговорен к 25 годам тюрьмы обновлено
Ильхам Алиев о строительстве Вооруженных сил
Египет передает острова Саудовской Аравии Вопрос закрыт
Лидера исламистов Азербайджана переводят в закрытую тюрьму
Иностранные военные атташе посетили воинскую часть фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться