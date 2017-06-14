Генсек ООН неожиданно объявился в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл с неожиданным визитом в Афганистан. Как сообщает Радио ООН, Гутерриш заявил, что цель его визита – выражение поддержки афганскому народу.

В знак солидарности Гутерриш также присоединился к верующим мусульманам, которые соблюдают пост в священный для них месяц Рамадан. Свой визит в Кабул генсек начал с посещения лагеря для внутренних переселенцев.

«Мир – это единственный путь решения проблем этих людей и международного сообщества, соседних стран. Все, кто имеет какое-либо отношение к афганскому кризису, должны понимать, что военного решения этого конфликта не существует; мы должны добиваться политического решения», - сказал он, призвав международное сообщество усилить меры по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана.