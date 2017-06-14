Стрелок в Вашингтоне считал Трампа предателем

Джеймс Т.Ходкинсон, который открыл стрельбу в ходе тренировки по бейсболу в Александрии, был сторонником кандидата в президенты от демократов Берни Сандерса. До сих пор Сандерс фигурирует на его главной фотографии на странице в Facebook.

Своих антипатий к республиканцам Ходкинсон, который скончался в результате ран, полученных в перестрелке с полицией, не скрывал. На его странице много политических комментариев, благодаря которым становится очевидно, что нынешнего президента США Дональда Трампа, он мягко говоря, недолюбливал. «Трамп – предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Пора уничтожить Трампа и Ко.» - подобных комментариев на его странице в изобилии.

Отметим, что Ходкинсон открыл стрельбу в ходе тренировки по бейсболу, в которой участвовали республиканцы, в том числе конгрессмены. В результате ранения получили 5 человек, в их числе глава Республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.