МИД Украины: Госдеп ищет замену Нуланд

Первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Госдеп подбирает специалиста для проведения переговоров по Донбассу. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, во времена президентства Барака Обамы проходили встречи экс-помощника Госдепа США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с советником президента России Владиславом Сурковым, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.

«Вы помните, был формат Нуланд-Сурков? Были переговоры в «женевском формате», где они были без Нуланд и Суркова. Есть информация о том, что государственный департамент подбирает человека, который мог бы заменить Нуланд на этом треке. Опять же, не обязательно это должно быть повторение Нуланд-Сурков. Это может быть другой формат, который мы тоже в ближайшее время обсудим с нашими американскими коллегами», — сказал он.