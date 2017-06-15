Тиллерсон обеспокоен сближением России и Турции

США обеспокоены сближением России и Турции. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает ТАСС

Комментируя сотрудничество Москвы и Анкары, глава американской дипломатии заявил об обеспокоенности в Белом доме этим диалогом. Он также заявил о «чрезвычайной важности» отношений с Турцией как для США, так и для Европы и НАТО.

При этом Тиллерсон признал наличие претензий Турции к США. «Ясно, что у них есть вопросы к тому, каким образом мы реализуем свои военные планы в Сирии, чтобы разгромить "Исламское государство», — прокомментировал дипломат поставки вооружений курдским отрядам, которые Анкара считает сепаратискими террористическими движениями.

Также глава Госдепа заявил, что США «озабочены развитием событий в Турции, особенно после попытки государственного переворота» в июле минувшего года, Он заверил, что между Анкарой и Вашингтоном продолжается активный диалог на высоком уровне, на котором обсуждаются проблемные вопросы.