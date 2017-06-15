Катар покупает американские истребители

Катар закупит у США истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов. Соответствующее соглашение стороны заключили в среду, передает Reuters.
Согласно информации, глава Пентагона Джеймс Мэттис и представители Катара договорились о покупке 36 истребителей.
Сделка прошла на фоне обвинений Дохи президентом США Дональдом Трампом в финансировании терроризма.
Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова прервали дипотношения с Дохой из-за обвинений в поддержке терроризма.