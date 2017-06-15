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В Баку офисы банка выставлены на торги

 

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует посредством аукциона продать два здания, имеющихся на балансе ОАО Atrabank, находящегося в ликвидации, сообщили в фонде, передает Интерфакс-Азербайджан.

В частности, ADİF намерен продать четырехэтажное административное здание Atrabank общей площадью 1157,7 кв.м по адресу: проспект академика Зии Буниятова, дом 48E (Наримановский район Баку). Стартовая цена — 2 млн 363,25 тыс. манатов.

Кроме этого, фонд посредством аукциона планирует продать нежилое помещение общей площадью 436,2 кв.м по проспекту Гара Гараева, 94c (Низаминский район Баку). Стартовая цена — 1 млн 10,19 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ADİF планирует выставить на продажу все имущество Atrabank, рыночная стоимость которого оценивается в 14 млн манатов, а балансовая стоимость составляет 37 млн манатов. По мере продажи имущества будут удовлетворены требования кредиторов.

Atrabank задолжал Центральному банку Азербайджана 22 млн манатов, общие же обязательства банка составляют 89 млн манатов.

Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО AtraBank функционировало с 1992 года.

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