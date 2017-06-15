Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга из-за пожара, передает телерадиокомпания RTL.

«Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг начиная примерно с пяти утра. Без сомнения, пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — говорится в сообщении.

Stroompanne op luchthaven van Zaventem, reizigers gestrand, geen vluchten #vrtnieuws pic.twitter.com/Ef55CVmHCi — inge van meensel (@ingevanmeensel) 15 июня 2017 г.

Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала. Те, кто уже находится в аэропорту, долго оставались в темноте.

#brusselsairport panne toujours en cours. Tout le monde doit attendre dehors pic.twitter.com/zoA3ZKN9Fg — simK (@simK_be) 15 июня 2017 г.

Позже стало известно, что электроснабжение восстановили.