Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга из-за пожара, передает телерадиокомпания RTL.
#Brussels #Airport pic.twitter.com/6ZEcTmPsSr— Pasquale Gorrasi (@pasqualegorr) 15 июня 2017 г.
«Аэропорт Брюсселя полностью блокирован в этот четверг начиная примерно с пяти утра. Без сомнения, пожар, полное отключение электричества и, как результат, компьютерный сбой парализуют национальный аэропорт», — говорится в сообщении.
Stroompanne op luchthaven van Zaventem, reizigers gestrand, geen vluchten #vrtnieuws pic.twitter.com/Ef55CVmHCi— inge van meensel (@ingevanmeensel) 15 июня 2017 г.
Со ссылкой на очевидцев RTL сообщает, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание терминала. Те, кто уже находится в аэропорту, долго оставались в темноте.
#brusselsairport panne toujours en cours. Tout le monde doit attendre dehors pic.twitter.com/zoA3ZKN9Fg— simK (@simK_be) 15 июня 2017 г.
Позже стало известно, что электроснабжение восстановили.