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Азербайджан резко увеличил ненефтяной экспорт

 

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-апрель 2017 года составил $408,2 млн, что в реальном выражении на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомстате, передает Интерфакс-Азербайджан.

«За январь-апрель 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $4 млрд 835,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,8%. При этом ненефтяной экспорт составил $408,2 млн, в фактических ценах рост составил 22,6%, в реальном выражении — 20,5%», — отметили в Госкомстате.

В целом за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 8,4%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 62,3%, овощей — на 74,6%, чая — на 22,1%, табака — на 49,5%, фруктовых соков — на 49%, винной продукции — на 15%, фруктовых и овощных консервов — на 14%.

В то же время экспорт картофеля в январе-апреле сократился на 27,9%, сахара — на 2,1%, растительного масла — на 2,5%, полуфабрикатов из черных металлов — на 67%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% — до $1 млрд 237,1 млн.

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