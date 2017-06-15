Заработайте бонусы от Unibank Mobile!

Хотели бы вы зарабатывать бонусы и тратить их на получение подарков, просто оплачивая свои коммунальные услуги, государственные, кредитные и другие платежи? Приложение Unibank Mobile дарит своим клиентам такую возможность. Теперь благодаря нововведениям в приложении большинство транзакций, сделанных через Unibank Mobile, будут приносить вам дополнительные баллы-очки. В разделе же «Бонусы» вы сможете пройти квест и заработать дополнительно 250 баллов. Эти очки вы сможете тратить на приобретение различных подарков, а также свои платежи. Еще одно нововведение в функционал приложения позволит вам переводить деньги с вашей карты в Unibank на любую другую местную банковскую карту. А банк, которому принадлежит карта, теперь не имеет никакого значения.

Для более подробного ознакомления с правилами использования приложения войдите в меню в раздел «Настройки» и выберите подраздел FAQ.

Ниже перечислены дополнительные преимущества, которые предоставляет своим пользователям данное приложение:

— Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.

— Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты — и все это возможно одним кликом.

— Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему и оплачивайте их автоматически.

— Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из вашего списка контактов.

— Здесь вы можете получить любую интересующую вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

— Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile — мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)

Unibank Mobile ближе, чем банк!

Unibank — банк для всех и каждого!