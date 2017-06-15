Путин назвал численность боевиков «Исламского государства»

Численность террористов «Исламского государства» составляет порядка 80 тысяч человек, из которых 30 тысяч являются наемниками из 80 стран. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на телеканале Showtime, передает РИА Новости.

Путин посетовал, что среди иностранных боевиков есть граждане России.

Он отметил прогресс в борьбе с этой террористической организацией, указав на существенное участие Москвы в операции против боевиков.

«Если наши летчики наносят в среднем по 70-120 ударов, то вся международная коалиция во главе с США — два, три, пять ударов в сутки», — заявил Путин.

«Очень большая территория еще находится под контролем ИГ. Но значительные территории уже освобождены. И это не просто какая-то территория или часть пустыни — это жизненно важные территории для Сирии», — резюмировал глава России.