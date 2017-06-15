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В Европе отменен роуминг

 

С четверга, 15 июня 2017 года, в Евросоюзе отменена плата за роуминг для абонентов сотовых операторов. Накануне Еврокомиссия выпустила специальное заявление по этому поводу, сообщает РБК.

«Европейский Союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе. Устранение платы за роуминг является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС», — говорится в документе.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг историческим. Об этом он написал в своем Twitter. «Прощай, роуминг! Завтра наступит исторический день, когда плата за роуминг в ЕС уйдет в прошлое», — написал Юнкер.

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