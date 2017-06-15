Минюст России закрыл и узбекскую диаспору

В России приостановлена деятельность Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев, передает информагентство Фергана.

Распоряжение от 26 мая 2017 года сделано на основании статьи 42 закона «Об общественных организациях». В ней говорится о возможности внесения представления «в случае нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным целям», и «если в установленный срок эти нарушения не устраняются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представление, вправе своим решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до шести месяцев».

ВКУУ был создан в 2011 году, его президентом является Ибрагим Худайбердиев. Среди целей, заявленных конгрессом, были: содействие сохранению национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России; содействие сохранению и развитию узбекской культуры, языка, самобытности и национальных традиций в Российской Федерации; укрепление межнациональных отношений и дружбы между народами; содействие в защите и реализации политических и гражданских прав и свобод и т.д.