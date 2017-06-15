В столице Монголии Улан-Баторе в среду загорелся крупнейший в мире завод по производству кашемира «Гоби». Сообщения о возгорании поступили в местные экстренные службы в 22:46 по местному времени. Об этом сообщает Asia Russia Daily.

С пожаром почти всю ночь боролись 11 частей пожарных служб (более 200 пожарных) столицы Монголии.

Официально возможные причины возгорания на заводе пока не озвучены. По предварительным данным, пожар возник из-за ремонта на крыше.

В случае если полицейская проверка установит криминальные причины пожара, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.