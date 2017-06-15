Жену премьера Лесото застрелили сразу после инаугурации мужа

Жену премьер-министра Лесото Тома Табане застрелили спустя несколько часов после инаугурации мужа, передает Reuters.

Как сообщил представитель полиции, 58-летняя Липолело Табане находилась недалеко от столицы страны города Масеру. Она ехала домой с подругой, когда неизвестный выстрелил в обеих женщин. Липолело скончалась на месте, ее подруга была доставлена в больницу.

Мотивы стрелявшего пока не ясны, в настоящий момент идет расследование.

Том Табане и его жена жили отдельно друг от друга, после того как подали на развод в 2012 году.