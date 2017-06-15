Главы МИД Франции и России обсудят Карабах

Москва не исключает обсуждения нагорно-карабахского конфликта во время встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана 20 июня, сказала во время брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Мы не исключаем постановки этого вопроса во время обсуждения ряда международных проблем. Это естественно, мы находимся в диалоге с французскими коллегами, в том числе и по этому вопросу», — сказала Захарова.

«Ситуация требует продвижения вперед и разрешения, поэтому за последнее время интенсифицировались контакты в различных форматах», —также сказала Захарова.

По ее словам, Россия как медиатор делает все, чтобы компромисс был найден, но не в ущерб народам двух стран.