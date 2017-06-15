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Еще четыре азербайджанских банка на грани краха

Автор: Отдел информации 

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги четырех азербайджанских банков и предупредило об ухудшении показателей этих банков. Как сообщает haqqin.az, речь идет о занимающих ведущее место в финансово-банковской системе Xalq Bank, Bank Respublika, Bank of Baku и Bank VTB Azerbaijan. Агентство заявляет о негативных перспективах рейтинга долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте.

Moody's отмечает, что причинами ухудшения показателей этих банков стали наблюдаемая длительное время в банковском секторе неблагоприятная ситуация, негативное влияние девальвации маната, в том числе резкое ухудшение качества активов, ущерб от невозврата кредитов и другие факторы. 

Агентство считает, что давление на азербайджанские банки будет продолжаться и дальше. Это связано с перспективами кредитования и ущербом, большим давлением на резервы банков, жестким положением о дополнительной рекапитализации банков и высоким уровнем долларизации.

В результате пересмотра рейтингов этих четырех азербайджанских банков Xalq Bank с уровня B3 был снижен до уровня Caa1. Агентство заявляет, что, согласно показателям 2016 года, в результате девальвации кредитный портфель банка подешевел на 14,7%, потому что кредиты были выданы в национальной валюте. 24,6% от общего кредитного портфеля этого банка приходятся на просроченные кредиты. Агентство также отмечает, что кредитный портфель превышает объемы базового капитала банка на 400%, и считает, что в ближайшие 12-18 месяцев банк должен будет привлечь дополнительный капитал, так как нынешних запасов банка не хватит на предотвращение кредитных рисков.

Рейтинг Bank Respublika снижен с уровня B2 до уровня B3. Сообщается, что согласно показателям за 2016 год 8,8% от общего кредитного портфеля банка пришлись на просроченные или же невозвращенные кредиты. Еще 15% от общего кредитного портфеля банка ушли на реструктуризацию. Также в прошлом году были списаны 15% активов банка. Резервов банка хватит на предотвращение лишь 67% кредитных рисков. Это означает, что банк нуждается в дополнительной капитализации.

Рейтинг Bank of Baku был снижен с уровня B3 до уровня Caa1. Агентство объясняет это убытками и материальной эрозией капиталов, с которыми банк столкнулся в последние два года. Чистые убытки банка в прошлом году составили 16 миллионов. Moody's ожидает, что на протяжении ближайших 12-18 месяцев банк продолжит работать в убыток. Это означает, что акционеры банка будут вынуждены внести дополнительные капиталы для удовлетворения нормативных потребностей. Помимо этого, бизнес-модель банка на предоставление необеспеченных потребительских кредитов в данный момент признана неэффективной в связи с падением платежной способности домашних хозяйств в Азербайджане.

Рейтинг Bank VTB снижен с уровня B2 до уровня B3. Агентство объясняет это резким ухудшением качества активов банка. Сообщается, что уровень проблемных кредитов банка достиг 75,8%. Это связано с тем, что резко ухудшилась ситуация по возврату кредитов, выданных в иностранной валюте. Однако, агентство отмечает, что капитализация банка соответствует нормативам в данный момент, потому что Bank VTB Россия в целях удовлетворения требований по капитализации внес дополнительный капитал в Bank VTB. Ожидается, что в ближайшие шесть месяцев акционеры банка внесут дополнительные капиталы. 

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