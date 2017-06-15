Женщины зарабатывают на 77% меньше мужчин

Ликвидация гендерного неравенства на рынке труда приведет к росту глобальной экономики почти на шесть триллионов долларов и на полтора триллиона увеличит объемы налоговых поступлений. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

По данным его авторов, на сегодняшний день занятость женщин составляет 47 процентов — на 27 процентов меньше, чем мужчин. Большинство женщин в мире по-прежнему получают более низкую заработную плату, чем мужчины, выполняя те же задачи.

За минувшие двадцать лет удалось снизить гендерное неравенство на рынке труда всего на 0,6 процента. Разрыв в оплате труда также практически не изменился — женщины зарабатывают на 77 процентов меньше мужчин.