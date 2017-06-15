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Турецкая оппозиция начала марш протеста из Анкары в Стамбул

 

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции начала в четверг марш протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу из Анкары в Стамбул.

«Где нет справедливости — там нет государства. Глухие к голосу справедливости услышат наш голос. Я буду идти до самого Стамбула (около 450 километров – ред.). Мы будем продолжать наш марш до тех пор, пока в Турцию не вернется справедливость», — заявил лидер партии Кемаль Кылычдароглу в центральном парке Гювен турецкой столицы.

В среду Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.

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