Турецкая оппозиция начала марш протеста из Анкары в Стамбул

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции начала в четверг марш протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу из Анкары в Стамбул.

«Где нет справедливости — там нет государства. Глухие к голосу справедливости услышат наш голос. Я буду идти до самого Стамбула (около 450 километров – ред.). Мы будем продолжать наш марш до тех пор, пока в Турцию не вернется справедливость», — заявил лидер партии Кемаль Кылычдароглу в центральном парке Гювен турецкой столицы.

В среду Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.