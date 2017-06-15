Россия может поставить нефть в Палестину

Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что страна ведет переговоры с Россией по возможным поставкам российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над проектом поставок российской нефти и нефтехимических продуктов в Палестину — взамен израильских. В ходе визита президента Аббаса в Россию мы обратились с этой просьбой, и уже есть кое-какие договоренности по этому вопросу. Мы очень надеемся, что скоро сможем увидеть серьезные результаты, я позитивно смотрю на это», — сказал Нофаль.

Он также подчеркнул, что «добрые, исторически теплые отношения» между Палестиной и Россией должны отражаться и в тесном экономическом взаимодействии.