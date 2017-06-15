Подписаться на уведомления
 

Россия может поставить нефть в Палестину

 

Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что страна ведет переговоры с Россией по возможным поставкам российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над проектом поставок российской нефти и нефтехимических продуктов в Палестину — взамен израильских. В ходе визита президента Аббаса в Россию мы обратились с этой просьбой, и уже есть кое-какие договоренности по этому вопросу. Мы очень надеемся, что скоро сможем увидеть серьезные результаты, я позитивно смотрю на это», — сказал Нофаль.

Он также подчеркнул, что «добрые, исторически теплые отношения» между Палестиной и Россией должны отражаться и в тесном экономическом взаимодействии.

338 просмотров


Старости
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Наша погода
Сегодня 29° / 20°
16 Июн 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Париже неизвестный напал на экс-министра
Аркадий Тер-Тадевосян: «…В Армении план удара по нескольким точкам в Азербайджане» оперативно
В Сабирабаде утонул 4-летний ребенок
Сгоревшая в Лондоне высотка продолжает дымиться
Крупнейший рынок сына экс-депутата в Кюрдамире остался без света
Жительницу Новгорода осудили за регистрацию азербайджанцев
Путин заявил об окончании рецессии в России Прямая трансляция
Лукашенко: «НАТО размещает у границ Беларуси ударные беспилотники»
Турция построила 700-километровую стену на границе с Сирией фото
Синоптики обещают дожди в Баку
Россия может поставить нефть в Палестину
Турецкая оппозиция начала марш протеста из Анкары в Стамбул
Женщины зарабатывают на 77% меньше мужчин
Еще четыре азербайджанских банка на грани краха
Главы МИД Франции и России обсудят Карабах
Жену премьера Лесото застрелили сразу после инаугурации мужа
В Монголии сгорел крупнейший в мире кашемировый завод Видео
Минюст России закрыл и узбекскую диаспору
В Европе отменен роуминг
Генсек Межпарламентского союза на приеме у Ильхама Алиева
Путин назвал численность боевиков «Исламского государства»
Заработайте бонусы от Unibank Mobile!
В Гусаре ранен сотрудник полиции
Глава американской компании на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Азербайджан резко увеличил ненефтяной экспорт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться