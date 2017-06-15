Лукашенко: «НАТО размещает у границ Беларуси ударные беспилотники»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обеспокоенность Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников — «они же огромнейшие, как настоящие самолеты».

«Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?» — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

Он посетовал, что у границ Белоруссии «с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных».

При этом он обратил внимание на критику Запада по поводу предстоящих осенью совместных белорусско-российских учений «Запад-2017».

«И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Белоруссия, ни ОДКБ», — заявил Лукашенко.