Рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии», транслирующейся телеканалом «Россия 24».

Глава государства добавил, что, хотя пока рост является скромным, он при этом наблюдается третий квартал подряд.

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Президент РФ Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы россиян — это уже пятнадцатая «прямая линия» с его участием.

По словам организаторов, жители России уже направили президенту почти два миллиона вопросов. Задавать их можно онлайн на сайте «прямой линии», в официальных группах в крупнейших соцсетях, а также по телефону в прямом эфире.

Трансляцию ведут основные российские телеканалы.