Жительницу Новгорода осудили за регистрацию азербайджанцев

В Новгородской области осудили 35-летнюю жительницу Маловишерского района за фиктивную регистрацию иностранцев.

«С августа по декабрь 2016 года женщина осуществила фиктивную постановку на учет трех граждан Азербайджанской Республики в своем доме, получив за это денежные средства на общую сумму в 15 тыс. рублей. При этом иностранцы по адресу места регистрации никогда не проживали», — прокомментировали в прокуратуре.

Суд приговорил ее к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что женщина уже была ранее судима.