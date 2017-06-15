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Сгоревшая в Лондоне высотка продолжает дымиться

 

Высотный жилой дом в Лондоне, где накануне произошел сильный пожар, в четверг утром продолжает дымиться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Следы слабого дыма все еще видны у самых верхних этажей 24-этажного дома. По словам начальника лондонской пожарной службы Дэни Коттон, на верхних этажах до сих пор остаются небольшие очаги огня.

Пожарные провели первоначальную проверку всех этажей дома, но отложили более тщательное исследование из-за риска обрушения конструкций здания.

По словам Коттон, все еще неизвестно, сколько жильцов оставались в сгоревшем здании, однако спасательные службы констатируют, что шансов на их спасение почти не осталось.

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