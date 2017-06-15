В Сабирабаде утонул 4-летний ребенок

14 июня в селе Поладтугай Сабирабадского района Азербайджана 4-летний мальчик по имени Фарид упал в канал и утонул.
По информации МВД Азербайджана, тело ребенка поднято из канала.
14 июня в селе Поладтугай Сабирабадского района Азербайджана 4-летний мальчик по имени Фарид упал в канал и утонул.
По информации МВД Азербайджана, тело ребенка поднято из канала.
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