Активизация переговорного процесса по Карабаху, чему активно противятся в Ереване, привела к серии агрессивных заявлений армянской стороны, в которых вновь содержались угрозы в адрес Баку.

Для начала напомним, что на днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Игорь Попов (РФ) и Стефан Висконти (Франция) посетили Нагорный Карабах, где встретились с руководством сепаратистского режима.

Кроме того, как сегодня уже сообщал haqqin.az, Москва не исключила обсуждения нагорно-карабахского конфликта во время встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана 20 июня.

По мнению руководителя аналитического центра «Модус Вивенди», армянского политолога Ара Папяна, главной задачей сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня является предотвращение возобновления карабахского конфликта или новых военных столкновений. Об этом он заявил в интервью армянскому изданию «Первый Информационный».

«Сопредседатели пытаются предотвратить эскалацию, пытаются сделать так, чтобы апрельские события не повторились, потому что сегодня ситуация в регионе зыбкая и опасная… Любая искра может привести к большой региональной войне, следовательно, посредники пытаются предотвратить это», – отметил Ара Папян.

По словам Папяна, в таких условиях «Азербайджан пытается шантажировать Минскую группу угрозой войны, требуя выполнить его условия, иначе «спровоцирует войну».

Между тем, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на днях заявил, что Азербайджан выступает за начало ведения субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху. «Позиция Азербайджана остается неизменной. Статус-кво должен быть изменен, так как всем известно, какими могут быть последствия при его сохранении», - сказал глава МИД страны.

Кроме того, как отметил Мамедъяров, документ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта остается прежним. По мнению Папяна, заявление министра иностранных дел Азербайджана о том, что в настоящее время лежащий на столе документ по урегулированию конфликта обсуждался во время состоявшейся в июне 2016 года в Санкт-Петербурге встречи с участием президентов Армении, России и Азербайджана, означает, что представляемое Азербайджаном решение должно быть в духе Казанского документа. «Иначе говоря – азербайджанцы требуют семь районов, прилегающих к бывшему НКАО».

Комментируя слова главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что «настало время изменить статус-кво», Папян отметил, что статус-кво, конечно, может быть изменен, но это еще не означает, что любое изменение должно быть в пользу Азербайджана.

Далее армянский эксперт решил припугнуть Азербайджан тем, что статус-кво может быть изменен и во вред Азербайджану. «Армянские войска могут также продвинуться вперед, а даже небольшое продвижение лишит Азербайджан возможности экспорта, а это означает, что он будет лишен 85 процентов своего бюджета».

Еще дальше пошел генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (кличка Командос). Он заявил об имеющемся в Армении плане удара по нескольким точкам в Азербайджане. «Оперативная группа штаба уже знает, куда бить и чем».

«Если Азербайджан попытается нанести удар, то пострадает только гражданское население Армении, потому что у нас нет таких стратегических объектов, как в Азербайджане. А если мы нанесем удар, то от Азербайджана ничего не останется, поскольку только вокруг Баку – целый кластер нефтяных объектов, уничтожение которых нанесет Азербайджану невосполнимый урон», - заявил Командос.

Армянскому генералу не нравится активность Минской группы ОБСЕ, которая пытается возобновить переговорный процесс.

«…Минская группа тоже желает, чтобы мы пошли на уступки. Но вы же понимаете, что после уступок каких-то районов нам придется уступить Карабах, а потом и Армению. Я не понимаю, зачем сдавать врагу собственную границу. Лавров тоже говорит об этом, но я не понимаю эти разговоры об уступках. Как мы можем уступить границу, которую отстояли в войне? Как только отдадим хоть пядь, начнется эффект домино», - заявил Тер-Тадевосян.