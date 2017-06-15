Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обнародовали ежегодный рейтинг «Глобальный инновационный индекс» (The Global Innovation Index 2017). На первом месте, как отмечается в исследовании, оказалась Швейцария. Азербайджан в списке из 127 стран занял 82-ю строчку.

Отмечается, что Швейцария в седьмой раз подряд занимает первое место. В целом среди первых 25 мест 24 принадлежат странам с высоким доходом. Исключение составляет Китай, занявший 22-е место. Кстати, в 2016 году Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих 25 стран инновационного рейтинга.

На втором месте расположилась Швеция. Далее идут Нидерланды, США и Великобритания.

Отмечается, что Индия лидирует среди стран среднего уровня развития экономики. Эта страна также становится инновационным центром в Азии.

Россия заняла 45-е место. Турция расположилась на 43-й позиции. Украина — на 50-й строчке, Молдова — на 54-й. Грузия стала 68-й, Армения — 59-й, Казахстан — 78-й. Азербайджан, как упоминалось выше, стал 82-м. Далее из стран СНГ идут Белоруссия (88), Таджикистан (94) и Кыргызстан (95).

Ежегодный доклад «Глобальный инновационный индекс» публикуется каждый год с 2007 года. Его подготовили Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В этом году ученые проанализировали данные о 127 странах, в которых проживает 92% населения планеты и которые дают почти 98% мирового ВВП. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия.