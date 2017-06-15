Новые назначения в Минобороны Армении

Указом президента Армении Сержа Саргсяна генерал Оник Гаспарян назначен первым заместителем начальника Генштаба ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.
Указом президента Армении Сержа Саргсяна генерал Оник Гаспарян назначен первым заместителем начальника Генштаба ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.
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