Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу по случаю Дня национального спасения, отмечаемого сегодня в стране, передает haqqin.az.

«В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания счастья, благополучия и благосостояния каждой азербайджанской семье», — отмечается в послании.

«Дата, когда великий политик и мудрый человек Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, знаменательна не только для Вашей страны, но и для России. Гениальный стратег Гейдар Алиев определил курс на процветание Республики — независимой и сохраняющей дружественные отношения с Российской Федерацией. А Ваши беспримерный патриотизм и удивительный талант руководителя стали залогом сохранения поступательного развития, заданного Вашим великим отцом», — подчеркнул депутат Савельев.