Лукашенко: «Карабахский конфликт надо решать без иностранного вмешательства»

Конфликты на постсоветском пространстве, в том числе нагорно-карабахский, нужно решать без иностранного участия. Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарями советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», — подчеркнул президент Беларуси.