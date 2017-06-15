Учения инженерно-саперных войск Азербайджана

В Азербайджане, согласно плану, утвержденному главой Минобороны генерал-полковником Закиром Гасановым, прошли тактико-специальные учения инженерно-саперных войск ВС. Сообщение размещено на сайте военного ведомства.

Во время учений были осуществлены задачи по приведению подразделений в состояние боеготовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению, а также подготовке к инженерному обеспечению наступлений.

«Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава», — сказано в сообщении.