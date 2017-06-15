Подписаться на уведомления
 

Учения инженерно-саперных войск Азербайджана

 

В Азербайджане, согласно плану, утвержденному главой Минобороны генерал-полковником Закиром Гасановым, прошли тактико-специальные учения инженерно-саперных войск ВС. Сообщение размещено на сайте военного ведомства.

Во время учений были осуществлены задачи по приведению подразделений в состояние боеготовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению, а также подготовке к инженерному обеспечению наступлений.

«Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава», — сказано в сообщении.

722 просмотров


Старости
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Наша погода
Сегодня 29° / 19°
16 Июн 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Смелый школьник спросил Путина о коррупции
Нафталан объявили одним из лучших санаториев в СНГ они о нас
ИГ захватило бывший опорный пункт бен Ладена
Генерал Айдамиров об ударе по Еревану
Олигархи продают свою собственность в Баку А кто покупает? ФОТО
Ансис Эгле: «Азербайджан как главный коридор для Латвии» эксклюзив
Нефть продолжает дешеветь: Brent — $46
В Иране уничтожили двух боевиков
Россия готова предоставить убежище экс-директору ФБР
Евросоюз отменил роуминг. А как же Azercell?
Путин рассказал о своих внуках
Взрыв у детского сада в Китае десятки жертв; видео
Саакашвили просит пощады у Иванишвили поможет ли?
Судья ООН приговорен в Турции к 7,5 года
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета
Нашествие саранчи у границ Азербайджана
Учения инженерно-саперных войск Азербайджана
Лукашенко: «Карабахский конфликт надо решать без иностранного вмешательства»
Депутат Госдумы Дм.Савельев: «Гениальный стратег Гейдар Алиев…» эксклюзив
Новые назначения в Минобороны Армении
Швейцария на первом месте, Азербайджан — на 82-м не наш рейтинг
И Румыния хочет продавать азербайджанский газ эксклюзив
Европарламент все же принял резолюцию против Азербайджана обновлено
В Париже неизвестный напал на экс-министра
Аркадий Тер-Тадевосян: «…В Армении план удара по нескольким точкам в Азербайджане» оперативно
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться