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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

 

Европарламент (ЕП) в четверг принял окончательное решение лишить депутатской неприкосновенности лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен по запросу правоохранительных органов Франции, передает РИА Новости. Прокуратура Парижа ранее инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в ЕП.

«(Европарламент) решает лишить иммунитета Марин Ле Пен. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пен», — говорится в решении ЕП, за которое на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге проголосовали большинство депутатов.

В среду лишить Ле Пен иммунитета рекомендовал комитет ЕП по юридическим вопросам.

Также в среду ЕП решил снять парламентскую неприкосновенность с отца Марин Лен Пен и основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена за «подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве». Тем самым европарламентарии удовлетворили запрос правоохранительных органов Франции, которые намерены привлечь 88-летнего политика к уголовной ответственности по обвинению в разжигании расовой ненависти.

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