Судья ООН приговорен в Турции к 7,5 года

Судья Международного остаточного механизма для международных трибуналов (МОМУТ) Айдын Сефа Акай приговорен к 7,5 года теремного заключения, сообщает ТАСС.

«Уголовный суд первой инстанции в Анкаре признал его виновным по единственному пункту обвинения — членству в «Террористической организации фетхуллахистов», — отметили в МОМУТ.

Приговор, по данным остаточного механизма, «подлежит обжалованию и пересмотру на национальном и международном уровне и, соответственно, на данном этапе не носит окончательного характера».

В настоящее время в ожидании апелляции Айдын Сефа Акай временно освобожден, при этом турецкие власти отобрали у него паспорт и запретили покидать страну.