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Саакашвили просит пощады у Иванишвили поможет ли?

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

«Президент лжец и коррупционер!» Это обвинение Михаила Саакашвили, брошенное недавно действующему президенту Украины Петру Порошенко, может самым суровым образом отразиться на его судьбе.

Как выясняется, глава Украины уже продолжительное время ведет переговоры с экс-премьером, едва ли не самым влиятельным политическим деятелем и миллиардером Грузии Бидзиной Иванишвили о возвращении в родные края бывшего президента, который ныне слывет довольно активным политическим деятелем в Нэзалежной. Об этом заявил, как говорится, открытым текстом бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник Михаила Саакашвили по партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе (он же бывший замгенпрокурора Грузии и экс-депутат от «Нацдвижения»).

Достоверность информации придает тот факт, что Д.Сакварелидзе близкий человек грузинского экс-президента, а с Петром Порошенко последний сдружился еще в студенческие годы в Киевском университете. Дружба эта проявилась в том, что после фиаско, которое Саакашвили потерпел в родной Грузии, он не без поддержки своего однокурсника сел в кресло одесского губернатора. Однако в Одессе скандальный политик не смог закрепиться и его карьера закончилась тем, что он, обвинив во всех смертных грехах самого П.Порошенко, назвал его в заключение еще и лжецом, а также коррупционером.

Давид Сакварелидзе

Обстановка, складывающаяся вокруг М.Саакашвили, свидетельствует о том, что он, по словам Давида Сакварелидзе, рано или поздно будет экстрадирован туда, откуда приехал. Последней каплей, переполнившей чашу порошенковского терпения, явился очередной телевыпад Мишико, когда он довел до сведения граждан Нэзалежной, что основной его целью является смена украинских властей.

Кроме того, он пообещал, что его «противостояние с президентом Украины завершится весьма плачевно для последнего». Надо заметить, это обещание охотно растиражировали СМИ страны пребывания бывшего грузинского президента. Что касается реакции Тбилиси, то в правящих кругах его давно всерьез не принимают.

Шатания и разброд окончательно обессилили влияние его партии «Единое национальное движение». Теперь, судя по всему, он в Киеве обрел нового врага в лице украинского президента.

В Грузии М.Саакашвили ждет тюрьма, поскольку здесь против него выдвинуты несколько обвинений: разработка в 2007 году плана психологического и физического давления на участников акций протеста оппозиции, силовой разгон митинга и незаконное задержание его участников, присвоение собственности и разгром телекомпании «Имеди». Ну и т.п.

Так что комментарий эксперта по вопросам безопасности Вахтанга Маисая о том, что в Тбилиси экс-президента ждет куча неприятностей, и в первую очередь тюремная камера, был встречен общественностью с должным пониманием. Тем более всем в Тбилиси известно — в США к нему давно потеряли интерес…

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