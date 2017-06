Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Взрыв произошел около 16.50 по местному времени (11.50 мск) возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

"По состоянию на 19.45 по местному времени (14.45) в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", — говорится в сообщении телеканала.

