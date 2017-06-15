Путин рассказал о своих внуках

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» поделился подробностями о своей семье. Глава государства рассказал, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Он также добавил, что его дети не лезут в политику и живут рядовой жизнью, пишет Lenta.

«И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью», — сообщил российский лидер, добавив, что недавно во второй раз стал дедушкой.

В то же время он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки «росли какими-то принцами крови».

«Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», — констатировал президент.

Он также призвал отнестись к этой позиции с пониманием.