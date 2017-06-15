Евросоюз отменил роуминг. А как же Azercell?

Евросоюз сделал своеобразный подарок путешественникам, решившим провести летний отпуск или отправиться в страны еврозоны: с 15 июня отменена плата за роуминг — теперь в пределах ЕС иностранцы смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе.

Регламент касается 28 стран ЕС, включая Великобританию, несмотря на итоги референдума по Brexit, и три страны европейского экономического пространства — Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

SMS и использование данных 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран ЕС. С учетом разницы в национальных телефонных тарифах предусмотрен механизм, препятствующий злоупотреблению новым правилом, когда, например, жители одной страны захотят стать абонентами в соседней стране с более выгодными ценами на международную связь или прибегнуть к иным уловкам.

Азербайджана это новшество пока не коснулось, однако ЕС пообещал отменить роуминг и для стран «Восточного партнерства». То есть надежда, что через некоторое время и азербайджанские гости в Европе будут пользоваться европейскими льготами на мобильную связь и не платить сумасшедшие деньги за звонок родным в Баку, остается.

По словам главы отдела сервиса внешних действий Европы в ЕС Бориса Ярошевича, это сделано для Европы, и теперь уже упразднение тарифа роуминга должно выйти за пределы Евросоюза.

Эту приятную новость несколько омрачил президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндуз.

Комментируя для haqqin.az «телефонное» решение ЕС, он напомнил, что тарифы на роуминг в Азербайджане одни из самых высоких в мире, и даже если льготы Евросоюза будут распространены и на нас, экономия у наших граждан, отправившихся в Европу, будет не такой уж существенной.

Дело в том, что плату отменяет только одна сторона в лице европейских операторов, а вот наша отечественная компания «Азинтелеком» и мобильные операторы страны, судя по всему, пока ничего менять не собираются. А чтобы роуминг значительно подешевел, нужно решение обеих сторон. Может, конечно, новая тарифная политика Евросоюза подвигнет их к пересмотру собственных тарифов. Если этого не случится, азербайджанцам никогда не быть в еврозоне своими».

Более оптимистично настроены в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Впрочем, и там подтвердили, что тарифы на роуминг регулируются условиями соглашения, подписанного между операторами во всех странах.

«Азербайджанская сторона неоднократно выступала на различных международных форумах с инициативой оптимизации тарифов на роуминг. Мы являемся членами Регионального содружества в области связи (РСС) и постоянно проводим переговоры с нашими коллегами из других стран в рамках этой структуры. Кроме того, мы проведем переговоры с Международным советом операторов по этому вопросу и считаем, что возможности снижения тарифов на роуминг есть и у нас», — обнадежили в министерстве.