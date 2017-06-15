Нефть продолжает дешеветь: Brent — $46

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после резкого падения в среду на данных о росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени снизилась на $0,22 (0,47%) — до $46,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,28 (0,63) — до $44,45 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3,5%, до минимумов с ноября после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, указавшего на рост запасов бензина за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей, дистиллятов — на 328 тыс. баррелей.