Уже 13 лет Латвия является членом Европейского Союза, и через эту страну есть возможность выхода на европейский рынок. Кроме того, Латвия активно позиционирует себя как крупный логистический центр. При этом, как сообщил haqqin.az директор латвийского павильона на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, представитель Торгово-промышленной палаты Латвии Ансис Эгле, Рига и Баку сотрудничают в этой сфере.

«Мы уже обменялись визитами президентов, будут еще поездки и встречи. В Астану же наша делегация приехала, чтобы развивать сотрудничество с Центральной Азией и вашим регионом. Латвия — это своего рода мост между Востоком и Западом. И это главное наше предложение здесь на ЭКСПО. Мы можем быстро организовать поток грузов, так как Латвия — это весомая часть железнодорожных сообщений в Евразии», — отметил Эгле.

По его словам, грузы приходят в Латвию, где через три незамерзающих порта их транспортируют дальше, до места назначения. «Мы хотим работать с Азербайджаном, это интересная страна».

Коснувшись членства Латвии в ЕС и результатов пребывания страны в этом объединении, Эгле предложил сравнить среднюю заработную плату в Латвии и других постсоветских республиках. В Латвии она составляет порядка 600-700 евро.

«Можно еще проанализировать различные индексы, которые реально показывают экономическое положение стран, благосостояние населения. Вы увидите огромную разницу между Латвией и многими другими бывшими советскими республиками. И это реальный ответ на вопрос: «Что принесло нашей стране членство в ЕС?» — заявил собеседник.

Отвечая на вопрос о перспективах Евразийского экономического союза и Европейского Союза, Эгле отметил, что всегда надо двигаться в эффективном направлении: «Можно прожить свою жизнь лодырем, а можно что-то сделать. Европейский Союз как раз и дает возможность что-то сделать».

Говоря об интересах Латвии в Азербайджане, собеседник отметил, что территория нашей страны задействована в логистической сети Латвии, через Азербайджан провозятся грузы.

Ансис Эгле отметил и важность азербайджанского проекта «Южный газовый коридор», по которому в Европу будет поступать газ: «Всегда важна конкуренция, лучшие цены, лучший сервис, свобода выбора».