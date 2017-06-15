Еще несколько лет назад редко можно было увидеть объявление о продаже в Баку роскошной недвижимости, стоимость которой оценивалась бы в несколько миллионов манатов. Однако ситуация сегодня резко изменилась: на сайтах объявлений, как грибы после дождя, появляются объявления о срочной продаже очередной сверхдорогой виллы.

В основном на продажу выставляются виллы, расположенные рядом со станцией метро «Гянджлик», в Бинагадинском районе, в поселке Бадамдар, Новханы, на других приморских территориях.

Так, к примеру, вилла из 20 комнат вблизи станции метро «Насими» выставлена на продажу за 6 миллионов манатов.

На сайтах объявлений также предлагают купить 9-комнатную виллу на Монтино за 5 миллионов манатов, 13-комнатную виллу в Ичеришехер за 3,8 миллиона манатов, 10-комнатную виллу в Шувелане за 5,65 миллиона манатов и т.д.

При этом большинство объявлений опубликовано за последние пару месяцев. Помимо дорогих вилл выросло и количество объявлений о продаже люксовых квартир и апартаментов. Так, неотремонтированная квартира из 10 комнат на проспекте Нефтяников выставлена на продажу за 7,6 миллиона манатов.

Очень много квартир, стоимость которых варьируется в пределах 1-2 миллионов манатов. О росте числа продавцов элитной недвижимости сообщают и эксперты. Однако рост числа объявлений вовсе не означает, что растет число сделок.

«Число предложений увеличилось, но продажи по-прежнему стоят. Дорогую недвижимость сегодня практически невозможно продать», — рассказал в беседе с haqqin.az эксперт Нусрат Ибрагимов.

Другой эксперт, Рамиль Османлы, рассказывает, что сообщения о продаже дорогих вилл висят на сайтах объявлений по несколько месяцев.

«Разница между спросом и предложением колоссальная. Покупателей на дорогую недвижимость нет. Объявления просто висят месяцами», — сказал он.

Касаясь причины, по которой состоятельные люди избавляются от своей недвижимости в Баку, эксперт отметил, что в основном это связано с банковскими кредитами.

«В связи с экономическими проблемами выросло число невозвращенных кредитов. Продавая свою недвижимость, люди пытаются вернуть банковские кредиты. Кроме того, на ситуацию на рынке оказывает влияние рост коммунальных тарифов, из-за которых люди не могут содержать большие дома», — сказал Р.Османлы.

При этом эксперты единогласно соглашаются с тем, что раньше олигархи и просто богатые люди продавали недвижимость лишь между собой. Объявления о продаже роскошных домов в интернете появились в последнее время. Видимо, богачи уже не могут найти покупателей среди своих знакомых и вынуждены их искать на стороне. А откуда у простых людей деньги, чтобы приобрести многомиллионную недвижимость?

«Дома за миллионы могут купить лишь миллионеры. Есть ограниченная группа людей, у которых есть такие деньги. И у всех есть свои виллы и дорогие квартиры. Следующая за ними социальная прослойка считается средним классом, у которого таких денег никогда не было. Средний класс не может купить дома миллионеров. А миллионеры не хотят покупать новую недвижимость в Баку, потому что она потеряла инвестиционную привлекательность», — считает эксперт Гадир Ибрагимли.

По словам экономиста, рост числа объявлений о продаже дорогих вилл связан с банкротством миллионеров и потерей должностей рядом чиновников. Кроме того, борьба с коррупцией больше не позволяет чиновникам наживать миллионы незаконным путем.

«Владельцы этой роскошной недвижимости нажили себе состояние на выполнении выгодных госконтрактов. Когда они потеряли госконтракты, то просто обанкротились. И этот процесс будет продолжаться», — сказал он.